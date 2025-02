Lettera43.it - Stellantis assumerà 117 ingegneri under 35 a Mirafiori

Durante l’intervento al Consiglio regionale del Piemonte aperto dedicato alla crisi dell’automotive Giuseppe Manca, responsabile delle risorse umane di, ha annunciato che l’aziendaoltre 10035 per lo stabilimento di. Parlando di «ricambio generazionale», Manca ha spiegato: «In parte saranno stabilizzazioni di contratti e in parte si tratta di assunzioni diche hanno lavorato come consulenti o erano disponibili sul mercato del lavoro».Si occuperanno di progetti strategici, digitalizzazione, intelligenza artificiale e modelli elettriciLo stabilimentodi(Getty Images).Nello specifico,9535 che finora erano degli staff leasing (ovvero con contratto di somministrazione con le agenzie di lavoro) e 22 che invece erano consulenti esterni.