Lapresse.it - Sanremo 2025, scaletta prima serata: cantanti e canzoni

Leggi su Lapresse.it

Ci siamo. Il 75esimo Festival dista per prendere il via, questa sera insu Rai 1. Ad affiancare il direttore artistico Carlo Conti saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti, per unache vedrà esibirsi tutti e 29 iin gara. Durante la conferenza stampa di oggi, Conti ha annunciato laufficiale di martedì 11 febbraio.LadellaGaia – Chiamo io chiami tuFrancesco Gabbani – Viva la vitaRkomi – Il ritmo delle coseNoemi – Se t’innamori muoriIrama – LentamenteComaCose – CuoriciniSimone Cristicchi – Quando sarai piccolaMarcella Bella – Pelle diamanteAchille Lauro – Incoscienti giovaniGiorgia – La cura per meWillie Peyote – Grazie ma no grazieRose Villain – FuorileggeOlly – Balorda nostalgiaElodie – Dimenticarsi alle 7Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parolaMassimo Ranieri – Tra le mani un cuoreTony Effe – Damme ‘na manoSerena Brancale – Anema e coreBrunori Sas – L’albero delle nociModà – Non ti dimenticoClara – FebbreLucio Corsi – Volevo essere un duroFedez – BattitoBresh – La tana del granchioSarah Toscano – AmarcordJoan Thiele – EcoRocco Hunt – Mille vote ancoraFrancesca Michielin – Fango in paradisoThe Kolors – Tu con chi fai l’amore