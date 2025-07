Pronostico Botafogo-Vitoria | Ancelotti piazza il bis

Botafogo-Vitoria è una partita della quattordicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 2:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Messa da parte la delusione per la sconfitta nel derby contro il Palmeiras al Mondiale per Club, il Botafogo è tornato a giocare in Patria e alla prima uscita, la scorsa settimana, ha vinto sul campo del Vasco. Quindi, l’era Davide Ancelotti, è iniziata nel migliore dei modi. E adesso i bianconeri vanno incontro ad una seconda vittoria. (Lapresse) – Ilveggente.it Il Vitoria, formazione che occupa le ultime posizioni della classifica – e che viene da due sconfitte di fila – non può di certo fare paura ad una squadra che vuole alimentare il sogno scudetto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Botafogo-Vitoria: Ancelotti piazza il bis

