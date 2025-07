LIVE Cobolli-Ajdukovic Italia-Croazia Hopman Cup 2025 in DIRETTA | il romano parte favorito

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BRONZETTI-VEKIC DI HOPMAN CUP DALLE 17.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida dell’ ITALIA alla Hopman CUP 2025, tocca a Flavio COBOLLI sfidare l’emergente croato Duje Ajdukovic nel secondo atto della prima sfida del girone A tra gli azzurri e la Croazia. TORNA IN CAMPO IL ROMANO! Di già , in effetti il periodo fuori è stato veramente risicato dal mirabolante quarto raggiunto ai Championships pochi giorni fa: è anche vero che una mera esibizione come quella in scena alla Fiera del Levante di BARI (ITA) non potrà togliere più di tante energie a Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it

