L’orco in famiglia Violenta la zia di 76 anni Un ascolano a processo

Ha chiesto di essere processato con rito abbreviato un ascolano di 65 anni accusato di aver violentato, una parente di 76 anni. Difeso dagli avvocati Francesco Voltattorni e Gennaro Lettieri, l’uomo è comparso ieri davanti al tribunale di Ascoli per rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata dalle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima. L’anziana donna, assistita dall’avvocato massimo Comini, lo ha denunciato e si è costituita parte civile. La difesa ha subordinato la richiesta del rito alternativo all’audizione del proprio consulente, il professor Emiliano Giardina, che sarà sentito nella prossima udienza fissata al 9 dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’orco in famiglia. Violenta la zia di 76 anni. Un ascolano a processo

