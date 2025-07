Sinner primo posto nel ranking a rischio? I punti da difendere sul cemento

(Adnkronos) – Il duello Sinner-Alcaraz, dal campo, si sposta nel ranking. Il tennista azzurro, grazie al trionfo di Wimbledon 2025, dove ha battuto proprio lo spagnolo in finale, ha allungato in testa alla classifica Atp, consolidando il suo primo posto e aumentando il distacco dal rivale, secondo in graduatoria. Il duello tra i due, ora, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: sinner - ranking - primo - posto

Chi affronterebbe Sinner a Roma turno per turno. La situazione in base al ranking pre-Madrid - Il sorteggio del tabellone principale  dell’ ATP Masters 1000 di Roma si terrà alle ore 12.00 di lunedì 5 maggio nel suggestivo scenario di Fontana di Trevi: per gli Internazionali BNL d’Italia un’ora prima, alle ore 11.

Sinner-Alcaraz fondamentale per il ranking ATP: i punti in palio a Roma e il possibile distacco dopo la finale - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale degli Internazionali d’Italia, che andrà in scena domenica 18 maggio (ore 17.

Sinner torna a muovere il ranking ATP! Il vantaggio su Alcaraz e gli scenari nella Race - Si sono qualificati tutti per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis i primi 3 del ranking ATP, ovvero Jannik Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz  ed il tedesco Alexander Zverev: l’italiano e l’iberico nella scorsa stagione avevano saltato l’ ATP Masters 1000 di Roma e dunque non scarteranno punti nella classifica mondiale, mentre il teutonico dovrà difendere il titolo conquistato nel 2024.

Jannik Sinner trionfa a Wimbledon 2025 e consolida il primo posto nel ranking ATP. Alcaraz scivola, Rublev torna in top 10 e Cobolli entra nei primi 20. Scopri tutti i dettagli della nuova classifica. ? https://buff.ly/BJGQrpq Vai su Facebook

Sinner, il primo posto nel ranking Atp è a rischio: Jannik può perdere il trono dopo gli Us Open Vai su X

Sinner-Alcaraz, duello nel ranking Atp. Così Jannik resterà numero uno; Ranking, Sinner allunga ancora: 58ª settimana da numero 1 e 3430 punti di vantaggio su Alcaraz; La classifica Atp, il ranking aggiornato e la posizione degli italiani.

Sinner, primo posto nel ranking a rischio? I punti da difendere sul cemento - Il tennista azzurro, grazie al trionfo di Wimbledon 2025, dove ha battuto proprio lo spagnolo in finale, ha allungato in test ... Secondo msn.com

Sinner, perché difendere il primo posto nel ranking Atp su Alcaraz è più difficile: da Montreal agli Us Open, i punti da difendere - Jannik Sinner con la vittoria di ieri a Wimbledon ha scritto un'altra pagina di storia nel tennis. Lo riporta msn.com