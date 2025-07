Legionella le palazzine di Milano rimaste senz' acqua calda | la denuncia

Dai rubinetti solo acqua fredda. È la denuncia che arriva dai residenti delle palazzine in via Rizzoli 73–87, lo stesso complesso dove nelle scorse settimane è stato accertato un focolaio di legionella con 9 casi e un decesso. “Oggi gli inquilini si trovano senza acqua calda” denuncia Mattia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Legionella, le palazzine di Milano rimaste senz'acqua calda: la denuncia

La legionella trovata nelle case: un anziano dimesso, sei ricoverati. E Mm clora l’acqua in dieci palazzi - Milano, l’intervento straordinario della società proseguirà per tutto agosto, campagna informativa per gli inquilini. Secondo msn.com

Epidemia Legionella: a Milano 1 morto e 6 contagi/ Bassetti: “Occhio all’acqua stagnante dei condizionatori” - Legionella, a Milano un decesso e sei casi accertati in una casa popolare: l'infettivologo Bassetti spiega come difendersi dal batterio ... Come scrive ilsussidiario.net