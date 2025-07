È stato un continuo attacco frontale al governo centrale la serata di confronto con i cittadini del sindaco Enzo Lattuca contornato dai suoi assessori (mancava solo Andrea Bertani, 5 Stelle, con delega all’ambiente) alla Festa democratica dell’Unita che si sta svolgendo al parco Frutipapalina di Sant’Egidio. D’altronde lo svolgimento era prevedibile, visto il titolo della serata: ‘ Cesena chiama Roma: il racconto del governo e la realtà degli enti locali ’. La strategia dell’attacco al Governo Meloni (la premier non è mai stata identificata con nome e cognome) è semplice: non fa niente, in modo da allungare i tempi del consenso popolare, e taglia le risorse agli enti locali che così sono costretti ad aumentare i costi dei servizi e le tasse, cosa puntualmente avvenuta a Cesena e in Emilia-Romagna al rinnovo delle amministrazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lattuca show sul palco: "Ci opporremo ai tagli del governo Meloni"