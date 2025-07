Il congresso Cisl per un nuovo patto sul lavoro

Roma, 16 luglio 2025 – Si apre oggi il congresso della Cisl, il sindacato di ispirazione cristiana nato 75 anni fa per l’emancipazione dei lavoratori su basi pragmatiche e non ideologiche. Erano gli anni della ricostruzione che preparò la lunga stagione del miracolo economico. In una Italia divisa sulla sua stessa collocazione atlantica, la Cisl svolse un ruolo decisivo per la trasformazione della società evitando i traumi che il repentino passaggio di molti dalle campagne alle fabbriche avrebbe potuto comportare. Al conflitto il sindacato ‘bianco’  preferì collaborare con le istituzioni e i nuovi imprenditori ottenendo la distribuzione del benessere e la formazione di un largo ceto medio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il congresso Cisl per un nuovo patto sul lavoro

In questa notizia si parla di: cisl - congresso - patto - lavoro

Cisl AbruzzoMolise sceglie San Salvo per il congresso interregionale - "Il coraggio della partecipazione. Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l’Abruzzo e il Molise" è il titolo scelto dalla Cisl AbruzzoMolise per il proprio congresso interregionale.

Il 12 e il 13 maggio il congresso della Cisl Sicilia: aprirà i lavori la segretaria nazionale Daniela Fumarola - Duecentocinquanta delegati che rappresentano circa 300 mila lavoratori siciliani, parteciperanno al congresso regionale della Cisl Sicilia che si svolgerà il 12 e il 13 maggio all’Hotel San Paolo Palace di Palermo.

Quarto congresso Cisl Parma Piacenza, tracciata la rotta per il futuro - Una giornata da ricordare, che delinea il futuro della Cisl nei prossimi anni nelle province di Parma e di Piacenza.

“Nel nostro Congresso Confederale proporremo un grande patto della responsabilità al Governo e alle forze riformiste”: la leader #Cisl #DanielaFumarola intervistata stasera dal #Tg1 Rai. #ilcoraggiodellapartecipazione Vai su X

La Cisl lombarda a congresso: “Ripartire dalla sicurezza sul lavoro”. Lo storico sindacato cattolico si confronta su futuro e priorità : contratti... Vai su Facebook

Il congresso Cisl per un nuovo patto sul lavoro; Abbiamo un sindacato! Il governo va a prendersi la Cisl; Cisl, congresso al via il 16 luglio: il 17 interviene Meloni.

"Abbiamo un sindacato!" Il governo va a prendersi la Cisl - Sfilata di esponenti meloniani e di governo al congresso del sindacato. Come scrive huffingtonpost.it

Il congresso confederale della cisl a roma: quattro giorni di dibattito su lavoro, politica e futuro dell’Italia - 000 delegati per discutere lavoro, politica, economia e responsabilità sociale in Italia ed Europa, con interventi di Fumarola, Landini, Bom ... Scrive gaeta.it