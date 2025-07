Appena entrati in casa Poggi… Garlasco colpo di scena dai primi soccorritori

Nel delicato mosaico investigativo dell’ omicidio di Chiara Poggi, ogni dettaglio relativo alla scena del crimine acquisisce un peso decisivo, specie se riguarda la possibilità che le prove siano state compromesse. I verbali raccolti nelle prime ore e nei giorni successivi al delitto, avvenuto il 13 agosto 2007, sembrano però offrire un quadro rassicurante almeno sotto questo aspetto: tutti i primi soccorritori, sanitari e operatori delle onoranze funebri, avrebbero seguito scrupolosamente le procedure previste per non contaminare la scena. Secondo quanto ricostruito, tra i primi ad accedere alla villetta al civico 8 di via Pascoli, a Garlasco, ci furono i sanitari del 118 di Vigevano, allertati con un codice rosso poco dopo le 13. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Delitto Chiara Poggi, ora le gemelle “K” entrano nell’inchiesta: nuovo colpo di scena nelle indagini - TROMELLO (PAVIA) – Dopo 18 anni dall’ omicidio di Chiara Poggi, le indagini tornano a muoversi. In queste ore le ricerche si stanno concentrando in una roggia situata in via Fante d’Italia, a Tromello, a pochi chilometri da Garlasco.

Colpo di scena nel delitto di Chiara Poggi: indagini e sospetti su un amico della madre di Andrea Sempio - Il nome alla fine è spuntato fuori, Antonio: è un ex vigile urbano in pensione che risulterebbe indagato nella riapertura del processo per la morte di Chiara Poggi.

Bruzzone sul caso Poggi: "Nessuno toglie Stasi dalla scena del crimine" - È la criminologa più famosa della tv. Un mix di competenza e opinioni scomode. È Roberta Bruzzone (nella foto sotto), che dallo scorso anno approfondisce i crimini anche a teatro.

Sul tampone orale di Chiara Poggi, mai analizzato in 18 anni, i periti incaricati dal Tribunale di Pavia hanno trovato materiale genetico «Y» appartenente ad un uomo non ancora identificato. Un profilo di Dna che ora verrà «amplificato» dalla genetista Denise Vai su Facebook

Ipotesi contaminazione. I soccorritori la escludono: Tute e guanti per entrare; Garlasco, Chiara Poggi tentò di chiedere aiuto: la traccia di sangue sotto il telefono cambia la scena del delitto; Garlasco, il Dna nella bocca di Chiara Poggi: l'ipotesi di un contatto ravvicinato e le tracce di un complice..

Ipotesi contaminazione. I soccorritori la escludono: "Tute e guanti per entrare" - La dottoressa che si accostò al cadavere: "Ci siamo mossi con grande cautela". Si legge su msn.com

Il corpo di Chiara Poggi non è stato contaminato. Dna ignoto? Avevamo guanti in lattice e tute: i verbali dei soccorritori a Garlasco - I primi che entrarono nella villetta al numero 8 di via Pascoli, a Garlasco, e furono a contatto con il corpo martoriato di Chiara Poggi, tes ... Lo riporta informazione.it