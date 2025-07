Jovanotti due anni dopo l'incidente in bici | Il dolore è fisso Lui mi sfida ma io non mollo

Jovanotti ricorda l'incidente di cui è stato vittima due anni fa. Con un lungo messaggio social il cantante ha ripercorso l'accaduto spiegando che ancora oggi prova dolore: nonostante ciò, non si arrende. "Il dolore fisso è talmente familiare che lo vivo come un compagno di viaggio. Mi alleno tutti i giorni, lui mi sfida, io non mollo. Insieme andremo lontano", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: dolore - jovanotti - anni - incidente

Morto Fabrizio Borra, fisioterapista di sportivi e vip: il dolore di Tamberi e Jovanotti - (Adnkronos) – Il mondo dello sport e non solo piange Fabrizio Borra, il fisioterapista di campioni come Marco Pantani, Marco Tamberi e Fernando Alonso, ma anche di tanti artisti e vip come Jovanotti, Fiorello e Benigni.

E’ morto Fabrizio Borra, il fisioterapista dei campioni e dei vip. Il dolore di Jovanotti: “E’ stato un innovatore” - Forlì, 11 maggio 2025 – Se n’è andato Fabrizio Borra, il fisioterapista che curava i campioni e i personaggi del mondo delle spettacolo.

Morto Fabrizio Borra, fisioterapista di sportivi e vip: il dolore di Tamberi e Jovanotti - (Adnkronos) – Il mondo dello sport e non solo piange Fabrizio Borra, il fisioterapista di campioni come Marco Pantani, Marco Tamberi e Fernando Alonso, ma anche di tanti artisti e vip come Jovanotti, Fiorello e Benigni.

Jovanotti: «Dopo due anni il dolore dell'incidente è sempre con me, andremo lontano» Vai su X

? In ricordo di Simone Gastaldi Volato via a soli 23 anni Con immenso dolore e profonda commozione, ci stringiamo attorno alla famiglia di Simone Simone se n’è andato troppo presto, lasciando un vuoto impossibile da colmare. La sua giovane vita è stat Vai su Facebook

Jovanotti, 'io e il mio dolore post-incidente andremo lontano'; Jovanotti: «Il dolore dell'incidente è sempre con me, andremo lontano»; Jovanotti due anni dopo l’incidente in bici: “Il dolore è fisso. Lui mi sfida, ma io non mollo”.

Jovanotti due anni dopo l’incidente in bici: “Il dolore è fisso. Lui mi sfida, ma io non mollo” - Con un lungo messaggio social il cantante ha ripercorso l’accaduto spiegando che ancora oggi prova dolore: nonostante ciò, non si arre ... Secondo fanpage.it

Jovanotti: «Il dolore dell'incidente è sempre con me, andremo lontano» - Il cantante ha condiviso un lungo post a due anni dalla brutta caduta in bici nella Repubblica Domenicana ... Segnala corriere.it