Intelligenza Artificiale e Scuola | crea UDA lezioni simulate rubriche valutative e percorsi disciplinari in un attimo con Didattika IA

Intelligenza Artificiale e Scuola

L’Intelligenza Artificiale sta entrando sempre piĂą nel mondo della scuola, non come minaccia alla professionalitĂ docente, ma come strumento di supporto alla progettazione. Oggi esistono applicazioni capaci di affiancare l’insegnante nella stesura di UDA, lezioni simulate, rubriche valutative e percorsi interdisciplinari. Ma attenzione: nessuna macchina può sostituire lo studio, la preparazione e la riflessione pedagogica . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Intelligenza Artificiale: in Cina si studia già alle elementari. Progetto pilota in 184 scuole - L’ Intelligenza Artificiale (IA) entra in classe a Pechino. E lo fa già sui banchi delle scuole elementari.

Barreca “Con intelligenza artificiale turismo sempre più personalizzato” - ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il turismo vale quasi il 14% del Pil nazionale e genera quasi 232 miliardi di euro annuali, con una crescita costante, è un’industria che continua a contribuire al benessere del Paese a livello sociale, economico e occupazionale”.

Antonio Bana alla guida del Comitato Etico dell’Ente Nazionale Intelligenza Artificiale - L’Avvocato Antonio Bana  è stato scelto quale Presidente del Comitato Etico dell’Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale  (ENIA), organo chiamato a orientare e interrogare le scelte strategiche e operative dell’Ente alla luce dei principi fondativi di dignità umana, giustizia sociale,  libertà  e responsabilità collettiva.

Scuola siciliana, stanziati 700 mila euro per i progetti sull'Intelligenza Artificiale A partire dal prossimo anno scolastico 2025/2026 gli studenti degli istituti statali siciliani andranno a lezione di Intelligenza Artificiale. Il governo Schifani, punta sulla didattica innov Vai su Facebook

Regione, scuola e futuro digitale: in Sicilia arrivano le “lezioni” di intelligenza artificiale - IA nelle scuole siciliane: dal 2025 stanziati 700mila euro per progetti innovativi. Come scrive corrieretneo.it

Studenti siciliani a lezione di Intelligenza Artificiale, circolare della Regione per le Scuole - Il governo Schifani punta sulla didattica innovativa, sulle nuove competenze e sul futuro digitale della Sicilia. Scrive msn.com