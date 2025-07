Tarantini Time Quotidiano E’ stato arrestato questa mattina dalle volanti della questura di Taranto, il presunto piromane che nella notte tra domenica e lunedì ha dato alle fiamme 11 vetture parcheggiate in diverse vie del centro. Come riporta TarantoToday che ha reso nota la notizia, si tratterebbe di un 28enne pakistano. L’uomo avrebbe tentato di incendiare altre due auto questa mattina in via De Cesare. Segnalato dai residenti, la polizia è giunta sul posto e ha iniziato le ricerche, individuandolo poco dopo mentre tentava di fuggire in bici. Bloccato dopo una breve resistenza, è stato arrestato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Arrestato il piromane che ha incendiato 11 auto