Cara Valeria, non so come dire a mia moglie che non ho più voglia di lavorare. L'ho fatto per entusiasmo per tutta la vita, ho avuto grandi soddisfazioni, parecchi soldi e, soprattutto per un certo periodo, un considerevole potere. Non pensavo mi interessasse ma devo dire che l'ho gestito sentendomi completamente a mio agio e credo, senza modestia ma con coscienza, di esserne stato all'altezza. Ora è cambiato il mercato, è cambiato l'ambiente e credo di essere cambiato anch'io. In questi anni ho guadagnato abbastanza da potermi serenamente permettere una scelta di questo tipo ma temo che mia moglie possa perdere stima nei miei confronti.

La stanchezza e la stima di una moglie