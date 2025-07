Moda estate 2025 | il look da marinaretta è tornato ma in versione cartoon!

L a moda mare prende il largo e restituisce look da marinaretta pop ma chic. Una delle tendenze piĂą ricorrenti dell’estate, ciclica come l’alta marea, che nella Primavera-Estate 2025 cambia rotta. Non piĂą solo righe blu e bianco candido, ma reinterpretazioni ironiche dell’outfit stile marinaro, casual ma non casuali. Oltre al bikini? il ritorno dei tankini e boy shorts per un’estate all’insegna del comfort con stile X E Moschino, fedele alla sua stella polare, regala un look esemplare: tra Braccio di Ferro, Olivia Oil e look mediterranei bianchi e blu. Dove l’abbiamo giĂ visto. La moda marinière ha una lunga tradizione. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Moda estate 2025: il look da marinaretta è tornato (ma in versione cartoon!)

In questa notizia si parla di: estate - moda - look - marinaretta

