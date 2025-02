Lanazione.it - Uccisa dal compagno, le famiglie distrutte: “Ora pensiamo al bambino”

Firenze, 10 febbraio 2025 – Tutti concentrati sul. Per proteggerlo, difenderlo da una tragedia che prima o poi, chissà come, dovrà affrontare. I parenti di Lorenzo Innocenti ed Eleonora Guidi, a partire dai loro genitori, vivono sospesi tra la necessità di costruire la normalità intorno al piccolo della coppia e un dolore più grande di loro, una tragedia che ha cambiato per sempre le loro vite. Sentimenti, emozioni che hanno trasmesso anche parlando con il sindaco di Rufina Daniele Venturi, che ha visto di persona in Comune alcuni parenti di Lorenzo e ha sentito al telefono quelli di Eleonora. “Tutti fanno quadrato intorno alin questo momento così difficile, c’è grande voglia di proteggerlo, e anche noi, che abbiamo la responsabilità di una comunità scossa, dobbiamo pensare ai familiari coinvolti in questa tragedia – dice Venturi – Per questo abbiamo attivato il servizio di supporto psicologico”.