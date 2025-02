Iltempo.it - Decisa la data per la sentenza dell'appello bis su Willy Monteiro. La rabbia della madre

Leggi su Iltempo.it

Arriverà il prossimo 14 marzo lanel processo d'bis sull'omicidio diDuarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. La procura generalea Corte didi Roma nelle scorse udienze aveva chiesto la condanna all'ergastolo, senza il riconoscimentoe attenuanti generiche, per Gabriele e Marco Bianchi. Di parere opposto le difese che oggi hanno preso la parola in aula. Al processo a cui si è arrivati dopo che la Cassazione aveva riconosciuto per tutti la responsabilità penale per omicidio volontario e aveva disposto il nuovo giudizio limitatamente alle attenuanti generiche, che erano state riconosciute ai fratelli Bianchi nel primo processo di, facendo scendere la condanna per i due dall'ergastolo a 24 anni.