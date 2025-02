Dailymilan.it - Milan, l’avvocato del Diavolo: sembra di essere tornati ai tempi di Berlusconi e Sergio Conceiçao…

Leggi su Dailymilan.it

delfinamente vede una squadra rivede ildi SilvioConceiçao è l’allenatore.Buona la seconda del new deal rossonero. Una partita difficile, sporca e bagnata su un campo ostico contro una squadra che pur perdendo non aveva demeritato nelle ultime uscite. A Empoli unnon eccezionale porta casa i 3 punti.La partita però dobbiamo dirlo è condizionata dagli episodi arbitrali. Luca Paieretto e il suo assistente sbagliano, non segnalando un fuorigioco su Colombo che porta all’espulsione di Tomori poi ripetono l’errore espellendo un giocatore dell’Empoli per reazione su Gimenez. Un po’ compensando il primo errore.E dieci vs dieci ilvince facile.Conceiçao ha dimostrato di avere coraggio View this post on InstagramA post shared by daily