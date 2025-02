Lapresse.it - ATP Rotterdam, Bolelli e Vavassori trionfano nel doppio

L’effetto Sinner è una valanga. Archiviato un 2024 da record, il tennis azzurro sembra avviato a una stagione ancora più ricca di trionfi. Dopo il successo del numero uno al mondo agli Australian Open, la coppia d’oro azzurra composta da Simonee Andreaconquista all’Atp 500 diil secondo titolo del 2025 dopo quello colto a gennaio ad Adelaide, giunto per di più alla terza finale dell’anno dopo quella persa nello Slam di Melbourne.Più forte della statistica e della programmazione il duo azzurro definito dagli avversari ‘coppia dominante‘ di questa specialità, si conferma ormai come il team a cui guardare con una lente speciale in questo 2025. L’unico match perso sin qui è quello per mano del duo Heliovaara e Patten proprio agli Australian Open, a dimostrazione della compattezza di questa coppia che sta crescendo di anno in annoIn Olanda, nella finale contro il belga Sander Giller e il polacco Jan Zielinski (battuti 6-2, 4-6, 10-6) si è assistito a un match a senso unico nel primo set, con gli azzurri bravi a sintonizzarsi e a portarsi in vantaggio 5-1.