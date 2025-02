Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-02-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità incidente con difficoltà di transito su via Leone XIII da via Aurelia Antica Gregorio VII al ispirino in corso le celebrazioni legate al capodanno cinese con una serie di iniziative previste nella via di Piazza Vittorio in particolare oggi sarà dedicato a esibizione culturali e culinarie Mentre domani domenica 9 febbraio e vedrà protagoniste la parata dei draghi e le da leone nel quartiere Trieste fino alle 18:30 manifestazione con corteo che da piazza Trasimeno raggiungerà Piazza Dalmazia possibili temporanee chiusure lungo il corso ma per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//02/08/file5a7239c3-5eff-4b88-bc92-3f508d755705PmCADtRuPor28LcEhKq.