Inter-news.it - Juventus, ancora Kolo Muani grazie a un rigore. Al Como ne manca uno!

Leggi su Inter-news.it

Lasupera ilper 2-1 nell’anticipo della 24ª giornata di Serie A, conquistando tre punti preziosi che la proiettano momentaneamente al quarto posto in classifica. Ai padroni di casaunincredibilmente non dato. PARI AL PRIMO TEMPO – Una vittoria sofferta per la, che faticano contro unben organizzato e capace di reagire dopo lo svantaggio iniziale. Alla fine, però, l’ha decisa, autore di una doppietta che lo porta a quota cinque gol nelle ultime tre partite. Ilparte con grande determinazione e si rende subito pericoloso con Nico Paz , che impegna Di Gregorio. Alla prima occasione utile, i bianconeri sbloccano il match: al 35’ una ripartenza fulminea porta al gol, che riceve un assist perfetto e batte Butez con freddezza.