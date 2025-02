Liberoquotidiano.it - "Cosa le ha detto uscendo dallo studio". Chiara Lucia, telespettatori in rivolta contro la madre | Guarda

Nella puntata di oggi, sabato 8 febbraio, la concorrente di Affari Tuoi è stata. La ragazza è stata presentata dal conduttore del game show di Rai 1 Stefano De Martino come la "più bella voce di questa edizione finora", dato che è un'insegnante di musica per i bambini. Ma, stando a quanto sostengono gli stessi, è anche una delle più belle concorrenti viste finora. Occhi penetranti, sorriso contagioso e cappelli leggiadri. Così la ragazza è riuscita a spezzare il cuore di molti giovani. Ma a incrinare questo bel rapporto tra concorrente e pubblico a casa ci ha pensato la. Monica - così si chiama - ha giocato insieme alla figlia. Nel corso della puntata mamma Monica ha infastidito di continuo la figlia. Ogni volta che la concorrente sbagliava - a dir la verità molto spesso - lei coglieva l'occasione per criticarla, dimenticandosi che Affari Tuoi è pur sempre un semplice gioco.