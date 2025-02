Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2025, tappa di oggi in DIRETTA: attaccano Almeida e Buitrago!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 Rilanciano l’azioneche sembrano averne di energie rispetto alla concorrenza.16.10partono, ma il portoghese riesce ad avere la meglio in cima al GPM con un bello sprint.16.08 Cepeda non è riuscito a prendere vantaggio quando siamo a un chilometro dallo scollinamento.16.06 Ci prova Jefferson Cepeda! Il corridore della Movistar rompe gli indugi.16.04 Intanto si è staccato Vacek: il ceco con ogni probabilitàcederà la maglia di leader, considerato che aveva solo due secondi di margine sue ieri ha speso tantissimo.16.02 Ritmo davvero mortifero quello imposto da parte della UAE Team Emirates – XRG: la salita è dura e di conseguenza sempre più corridori stanno pagando dazio.16.00 Gruppo che adesso è compatto e si sta sempre più sfaldando, ripresi tutti i battistrada.