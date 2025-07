Terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu | è durato poco più di un' ora

Un secondo incontro tra Trump e Netanyahu, durato poco più di un'ora, ha catturato l'attenzione globale, mentre nel Mar Rosso gli Houthi colpiscono una nave greca, provocando tre vittime. In un contesto geopolitico sempre più complesso, Macron insiste: il riconoscimento dello Stato palestinese rappresenta l'unica strada verso una pace duratura. La scena internazionale è in fermento, e le prossime mosse saranno decisive per il futuro della regione.

Mar Rosso, gli Houthi attaccano una nave greca: uccisi tre marinai. Macron: "Il riconoscimento dello Stato palestinese è l'unica via per la pace".

Guerra in Ucraina: terminato ad Istanbul il secondo round di colloqui fra Mosca e Kiev - Il secondo round di colloqui tra Mosca e Kiev si è concluso a Istanbul, in un momento cruciale per il conflitto ucraino.

Un campo di concentramento per la deportazione del popolo palestinese. Questo è il piano disumano per la striscia di Gaza presentato poche ore fa dal governo israeliano, mentre Netanyahu vola negli USA per fare la corte a Trump. L'obiettivo è quello di cos Vai su Facebook

Trump: temo che Putin non voglia fermare la guerra. E minaccia nuove sanzioni allo 'zar' - Trump ha promesso di non ritirarsi dal processo di pace tra Ucraina e Russia; Meloni e Trump, l'incontro di oggi in diretta | Trump: «Troveremo un accordo». La premier: «Qui per far incontrare Usa e Ue»; Papa Francesco, i funerali in diretta: almeno in 400mila per l’addio, 249 le delegazioni. Le immagini della tumulazione.

