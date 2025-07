Ederson obiettivo reale! Ma con l’Atalanta serve un piano dettagliato

L'Inter si prepara al futuro con strategia e determinazione: mentre si valutano le mosse in vista di un possibile ritorno di Hakan Calhanoglu in Turchia, il club nerazzurro punta forte su Ederson dell'Atalanta come sostituto ideale. Questo nome, confermato anche nel recente summit tra Chivu e la dirigenza, rappresenta un obiettivo concreto e ponderato per rafforzare il centrocampo. La pianificazione dettagliata sarà fondamentale per realizzare questo ambizioso progetto.

L’Inter guarda avanti e prepara le eventuali mosse a centrocampo. Qualora dovesse concretizzarsi il ritorno in Turchia di Hakan Calhanoglu, i nerazzurri hanno già individuato il sostituto ideale: si tratta di Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta. FUTURO – Il nome del classe 1999 è stato ribadito anche nel summit di ieri tra il nuovo allenatore Cristian Chivu e la dirigenza nerazzurra: non come suggestione, ma come reale obiettivo di mercato. Per portarlo a Milano, però, servirà un investimento importante. L’ Atalanta valuta il giocatore circa 60 milioni di euro, cifra che impone prima un’operazione in uscita da parte dell’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ederson, obiettivo reale! Ma con l’Atalanta serve un piano dettagliato

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l'Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano - La trattativa che potrebbe portare Ederson alla Juventus si fa sempre più concreta. Il centrocampista brasiliano, obiettivo interessante per i bianconeri, ha acceso gli interessi della dirigenza juventina.

