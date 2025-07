Supplenze ATA 2025 26 | la FLC CGIL chiede coerenza contrattuale

L'approvazione di un sistema di supplenze ATA trasparente e coerente è fondamentale per garantire un servizio scolastico efficiente e di qualità. In vista delle convocazioni del 2025/26, la FLC CGIL si distingue per le sue rigorose richieste di coerenza contrattuale, sottolineando l'importanza di un percorso che tuteli i lavoratori e favorisca un'organizzazione scolastica più equa. La battaglia per un sistema più giusto e trasparente continua, poiché...

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato giorno 8 luglio 2025 le organizzazioni sindacali per l’informativa sulla bozza della circolare annuale relativa alle supplenze del personale docente, educativo e ATA. La FLC CGIL ha espresso le proprie osservazioni, sottolineando criticità e avanzando proposte per migliorare il testo operativo in vista del prossimo anno scolastico. . Supplenze ATA 202526: la FLC CGIL chiede coerenza contrattuale . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

