Il finale del revival di sex and the city risolve una grande lamentela sui personaggi originali

Carrie Bradshaw, il cui viaggio emotivo e professionale ha raggiunto una nuova maturità, offrendo finalmente risposte alle sue più grandi sfide. La sua evoluzione non solo arricchisce la narrazione, ma risponde anche alle aspettative dei fan di lunga data, portando un finale che promette di lasciare il pubblico con un senso di completezza e rinnovato entusiasmo.

La terza stagione di And Just Like That ha segnato un miglioramento significativo rispetto alle stagioni precedenti, ricevendo un punteggio più alto su Rotten Tomatoes e consolidando la qualità della serie revival. La narrazione si è focalizzata sullo sviluppo dei personaggi principali, tra cui Charlotte e Miranda, che hanno affrontato storie di grande rilievo. In particolare, questa fase rappresenta un punto di svolta per il personaggio di Miranda, che finalmente riceve una trama degna di nota dopo anni di difficoltà e momenti imbarazzanti.

