Lenti a contatto | come trovare quelle più adatte alle proprie esigenze?

Lesono oggi facilmente reperibili attraverso diversi canali. Oltre alla tradizionale farmacia, si possono acquistare in molti supermercati e sono facilmente disponibili anche online. ClassificateDispositivi Medici di Classe I dalla Legislazione dei Dispositivi Medici (MDR), sono considerate a basso rischio e non richiedono prescrizione medica per l’acquisto, almeno quando si tratta di modelli standard per correzioni visive lievi.Questa normativa diventa più delicata quando si parla dipersonalizzate, che devono essere selezionate in basespecifiche caratteristiche di ogni occhio, considerando anche le condizioni di salute oculari individuali.Ne parliamo con Gabriele Esposito, ottico optometrista elogo del Centro Oculistico di Humanitas Castelli a Bergamo.