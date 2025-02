Gamberorosso.it - Storia del Welsh rarebit, il toast al formaggio gallese che fa fare sogni horror

Leggi su Gamberorosso.it

In quanto a specialità insolite, il Regno Unito ne ha a bizzeffe. Varia come la composizione delle sue nazioni, la cucina dello UK riflette unaantica e pastorale. Pensiamo alla Scozia e il curioso Haggis di pecora e frattaglie, o l’Irlanda e lo shepherd's pie (pasticcio di carne d'agnello coperto con morbido purè di patate). Nel Galles, il piatto tipico (e meno conosciuto oltremanica) è il, anche chiamatorabbit (coniglio). Non si sa bene da dove derivi questo nome: la teoria più diffusa è che in origine si trattasse di un insulto rivolto ai gallesi, per insinuare che fossero troppo ignoranti (o poveri) per capire la differenza tra un coniglio in umido e unal. Fatto sta che si tratta di un piatto popolarissimo nei pub di tutto il Regno Unito.