Ravennatoday.it - Alluvione, de Pascale: "Allagare i campi per proteggere le case diventerà una norma strutturale"

Leggi su Ravennatoday.it

Dove non si potranno costruire vere e proprie casse di espansione, l'idea è affidarsi alle cosiddette "servitù di allagamento". In pratica, attraverso accordi con le associazioni agricole e i consorzi di bonifica, si procederà in caso di emergenze all'allagamento programmato deicoltivati.