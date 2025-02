Puntomagazine.it - Napoli: truffa dello specchietto, due arresti

. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri agià consumata, ma i responsabili sono finiti in manette e la vittima 78enne ha riottenuto il mal tolto– La, una piaga sociale ancora non debellata con persone senza scrupoli che si prendono gioco di cittadini onesti.Il fatto è accaduto nel quartiere Fuorigrotta e i carabinieri percorrevano la frequentatissima via Diocleziano. I militari notavano da lontano due persone confabulare con una persona anziana. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri diDue auto erano parcheggiate sul ciglio della strada. L’uomo, un 78enne, sembrava agitato e spaesato. Tra le mani ha del denaro e lo sta consegnando a quegli uomini.I carabinieri intervengono per vederci chiaro e ricostruiscono la vicenda.