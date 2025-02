Anteprima24.it - L’Ambasciatore del Messico dopo Benevento visita Avellino

Tempo di lettura: < 1 minuto

Dopo la tappa a Benevento e a Paduli, l'Ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcìa de Alba, è arrivato anche al Comune di Avellino.

Il commento del sindaco Laura Nargi: "Questa mattina ho accolto l'ambasciatore messicano in Italia, Garcia de Alba, per uno scambio culturale ed antropologico di grande intensità. Sua eccellenza, che ha partecipato alla Candelora a Montevergine, mi ha raccontato di un rito popolare, una festa molto cara alle comunità locali del sud del Messico molto simile alla nostra: La Vela Muxhe che si svolge la terza settimana di novembre e celebra la luce (Vela in spagnolo significa candela) e la transessualità (Muxhe in lingua zapoteca).

Un raduno di tolleranza, di accoglienza e di integrazione che avvicina simbolicamente le nostre due comunità, quella irpina e quella muxhe, nel segno della luce che vince sulle tenebre. L'idea è quella di creare un gemellaggio partendo proprio dalla partecipazione e dal sostegno reciproco a queste due grandi feste di popolo. L'auspicio è che da questa unione possa nascere una cooperazione più fattiva che possa spaziare dall'arte all'enogastronomia e alla cultura in generale"