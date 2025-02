Notizie.com - Coca Cola, Fanta, Sprite e altre bevande ritirate dal mercato per la presenza di Clorato in eccesso: quali sono i rischi per l’esperto

Negli ultimi giorni ha fatto molto rumore la notizia che la, tra cui lastatedalper laindi. Maper la salute umana?dalper ladiin: eccoper(Notizie.com)All’interno delle bibite, dolci e gassate,presenti numerosi elementi chimici che in dosaggi minimi hanno dei compiti specifici e non impattano sulla nostra salute. Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e anche Regno Unito hanno ritirato lotti di, Tropico e Minute Maid, tra gli altri, per laindi alcune componenti.Una situazione che ha acceso l’attenzione dei media e delle società dei consumatori del nostro Paese, al momento non coinvolto in questa situazione.