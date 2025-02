Thesocialpost.it - Tragedia a Salerno: ciclista travolto e ucciso da ecoballe cadute da un camion

Leggi su Thesocialpost.it

– Un tragico incidente si è verificato questa mattina in via Frà Generoso, nei pressi dell’incrocio con la strada che conduce al Castello Arechi. Un49enne ha perso la vita dopo essere stato colpito da una delleda unin transito. Un altroè rimasto gravemente ferito e si trova ricoverato in ospedale.Secondo le prime ricostruzioni, iltrasportava un carico diche, per cause ancora da chiarire, è precipitato sulla carreggiata opposta, travolgendo il gruppo di ciclisti. L’impatto è stato devastante e per uno di loro non c’è stato nulla da fare.Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato anche un’autogru per sollevare il materiale, insieme agli operatori del 118, alla Polizia di Stato e alla Polizia Municipale.