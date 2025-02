Ilgiorno.it - "Pazienti abusate 4 anni e 8 mesi per il medico"

Quattroe ottodi reclusione. È questa la pena chiesta dalla pm di Milano Alessia Menegazzo per Marco D’Annunzio, ex dirigenteinfettivologo del centro di viale Jenner, finito a processo con il rito abbreviato per presunte violenze sessuali ai dsei giovani. Il professionista, che lavorava nella struttura specializzata in malattie a trasmissione sessuale, è accusato di aver abusato delle donne che si presentavano da lui già “indebolite” dai loro problemi di salute, ritrovandosi poi terrorizzate dallo stessoche, secondo le accuse, le avrebbe sottoposte a violenze fisiche e verbali che venivano giustificate come parte del lavoro. Una versione, quella messa a verbale dalle presunte vittime, che è stata poi confermata anche quando sono state riascoltate con la formula dell’incidente probatorio.