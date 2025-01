Juventusnews24.com - Anjorin Juve, osservato speciale all’Allianz Stadium? Qual è la situazione e cosa filtra sul futuro del centrocampista dell’Empoli

di RedazionentusNews24: ilsarà l’nel lunch match di domenica. I dettagliSecondo quanto riportato da Sky Sport, Tinosarà l’della sfida dell’Allianztraed Empoli, match in programma domenica alle ore 12.30e valido per la ventitreesima giornata di Serie A.Ilinglese piace al club bianconero, che punta al trasferimento nella prossima finestra di mercato e non a gennaio. Sul calciatore ci sono anche Atalanta e Torino. Leggi suntusnews24.com