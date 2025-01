Dayitalianews.com - Viaggio della memoria, due 13enni pontine dimenticate in autogrill in Repubblica Ceca…

Leggi su Dayitalianews.com

Il pullman riparte senza due ragazze: attimi di tensione per il gruppo scolasticoUn episodio che avrebbe potuto trasformarsi in un incubo ha avuto luogo durante il, che ha visto la partecipazione di centinaia di studenti italiani in visita ai luoghi simbolo dell’Olocausto. Due studentesse, rispettivamente di 12 e 13 anni, sono state accidentalmente lasciate indietro in un’area di sosta inCeca, mentre il pullman scolastico ripartiva senza di loro.Le ragazze in bagno, il bus riparte senza accorgerseneL’incidente è avvenuto durante una fermata in un’area di servizio, nei pressi di un McDonald’s. Le due giovani si erano allontanate per andare in bagno, mentre il resto del gruppo era già salito a bordo. Dopo circa 45 minuti di attesa, il pullman ha ripreso la marcia, senza che nessuno si accorgesseloro assenza.