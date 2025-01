Ilgiorno.it - Truffe online, non rispondete al messaggio “posso parlarle un attimo”. Vi svuotano il conto

Milano, 31 gennaio 2025 - La truffa arriva con unsopratutto whatsapp. La conversazione - spiega il commissariato di Polizia- inizia con una semplice domanda: “Salve,un?”. Ilarriva spesso dall’estero, ultimamente dall’India. Tanti i lombardi che lo hanno ricevuto. Un allarme che segue di pochi giorni quello sui falsi sondaggi, le mail farlocche dell’Inps e i bonifici pirata in Lituania. La truffa “Rispondendo al- spiegano gli esperti i- una presunta reclutatrice, utilizzando il nome di una società legittima, ti presenterà un’allettante offerta di lavoro promettendo orari flessibili e retribuzioni elevate. I compiti proposti sono semplici: mettere like, seguire profili social, scrivere recensioni". Le criptovalute “Se accetti l’offerta sarà necessario aprire un portafoglio di criptovalute dove verranno accreditati i primi guadagni per il lavoro svolto.