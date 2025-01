Quotidiano.net - Trento: le Comunità energetiche rinnovabili si coordinano per un futuro sostenibile

I rappresentanti delle(Cer) della provincia disi sono riuniti per dar vita a un gruppo di lavoro con l'obiettivo di potenziare le iniziative locali verso un modello energetico più. L'evento, promosso dalla KönCerT della Rotaliana e guidato dall'ingegner Elena Stopelli, ha visto la partecipazione di numerose Cer, alcune strutturate in cooperative e altre in associazioni. Le Cer trentine stanno crescendo in numero e presenza, con attualmente 14attive, frutto di un processo dal basso fortemente voluto da cittadini, imprese e associazioni locali. Queste, coinvolgono già circa 800 soci, dimostrando l'interesse e l'impegno della popolazione. L'incontro si è rivelato un'occasione preziosa per discutere le sfide che queste realtà si trovano ad affrontare: dal complesso rapporto col Gse, le evoluzioni normative, l'accesso al credito bancario e l'intenso lavoro di segreteria e di comunicazione.