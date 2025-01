Dayitalianews.com - Torino, terrore per un uomo, in strada, con una katana da samurai: “Sono un highlander”

L’episodio è avvenuto verso le due di questa notte (31 gennaio) in via Botticelli, a, dove una persona camminava incon unadain mano. L’, un disoccupato 46enne, ha incrociato un residente del quartiere Barriera di Milano, che ha allertato i carabinieri, terrorizzato: “Correte, c’è una persona incon una”. L’intervento delle pattuglieSul luogoaccorse una dopo l’altra due gazzelle dei carabinieri ma l’non ha riposto l’arma come gli chiedevano i militari. Un carabiniere ha estratto il taser in un “ultimo tentativo” di far desistere l’ma, il 46enne non arretra e anzi, pronuncia frasi sconnesse: “Sparatemi pure,un”.L’sotto effetto di psicofarmaci: l’arrestoTutto, per fortuna, si è risolto per il meglio senza l’uso della forza.