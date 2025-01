Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve, Tuttosport assicura: «Poche certezze e giocatori spaesati, quelle mosse del tecnico non hanno funzionato». Il retroscena

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ildidelverso inon. I dettagliL’edizione odierna disi concentra sui problemi di casa. Nonsicuramente convinto le ultimedi, cheportato benin una squadra che già prima non aveva tutte queste basi così solide.Il continuo cambio di capitano magari responsabilizza il gruppo, ma allo stesso tempo lo priva di una guida, di un faro in mezzo al campo. Così come i continui cambi di ruolo dei calciatori: persi i riferimenti i bianconeri sono sembraticon il Benfica.Leggi suntusnews24.com