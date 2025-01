Anteprima24.it - Terra dei fuochi, De Rosa (FI): “Da campano provo vergogna”

Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo anni di disastri e scempi ambientali, arriva dalla Corte Europea di Strasburgo la condanna dell’Italia per la vicendadei. Una macchia che deve far riflettere tanto e tutti. Un dramma sottovalutato, una ferita che ancora sanguina, per i tanti morti di cancro, bambini, donne e uomini. Oltre alla prevenzione è mancata la volontà di mettere fine alla raccapricciante deriva ambientale che quasi 3 milioni di cittadini hanno dovuto subire, tra le province di Napoli e Caserta. Rifiuti di ogni specie inti nelle campagne, da cittadinoun profondo senso die grande mortificazione. Quello che non si è riuscito a fare in passato è doveroso farlo oggi, un obbligo che abbiamo non solo per le generazioni future, ma soprattutto per chi ha pagato con la vita il disastro delladei