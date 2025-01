Ilfattoquotidiano.it - “Sembra un banale caricatore ma è qualcosa che potrebbe rendere meno sicuro affittare su Airbnb”: la scoperta di una microcamera e il video virale su TikTok

unacome tanti altri ma è una telecamera. È diventatoundi Jennifer Moxley (@asksunshinemedia) con 611.900 visualizzazioni e 50.500 like, ne parla il Daily Dot. Perché la creator mostra come quello cheunè in realtà una minitelecamera acquistabile da tutti su Amazon e mette in evidenza i rischi per la privacy che una cosa del genere comporta.“Credo sia un concetto importante da ripetere – dice Moxley su– Questa è una telecamera. Qualcuno può collegarla a qualsiasi presa e registrarea colori in 1080p”. Insomma, secondo quanto dice la ragazza non solo la risoluzione è HD ma è anche possibile registrare l’audio. Solo che “secondo il manuale di istruzioni e le politiche di Amazon, la registrazione dell’audio è illegale”, avverte Moxley.