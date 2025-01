Oasport.it - Sci alpino, un insolito fine settimana pre-Mondiale con una sola gara maschile e le prove al sabato!

Leggi su Oasport.it

Non è ancora il momento dei Mondiali di scidi Saalbach: se gli appuntamenti al femminile sono finiti ieri con lo slalom di Courchevel, gli uomini concluderanno il loro percorso di avvicinamento in questo anomaloche vedrà una, ossia la discesa libera di Garmisch-Partenkirchen.Un programma che è davvero inedito: si comincia oggi con la prima prova cronometrata e si proseguirà domani con un’ulteriore prova cronometrata, per poi chiudere domenica con laalle 11.30. Sarà quindi un, senza gare di Coppa del Mondo in programma. La potremmo chiamare una “quiete” prima della “tempesta” dei Mondiali.Diversi saranno gli italiani impegnati, a partire da Mattia Casse e Dominik Paris che nutrono più ambizioni degli altri. Il piemontese ha dimostrato nelle ultime tappe di poter avere la velocità per salire quasi sempre sul podio, ma ha sempre commesso qualche imprecisione di troppo che non gli ha permesso di spiccare il volo.