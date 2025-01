Cinemaserietv.it - Sanremo 2025, Annalisa interviene sul suo presunto rifiuto a condurre “con quelli”

ha smentito con fermezza le voci diffuse negli ultimi giorni secondo le quali avrebbe rifiutato la co-conduzione diperché non voleva salire sul palco dell’Ariston con altri vip. La cantante ha scritto sui suoi profili social:“Chi mi conosce non ha mai avuto dubbi, ma ho pensato di comunicarlo apertamente solo per rispetto dei colleghi e professionisti chiamati in causa, altrimenti ci avrei riso su dal divano di casa! Pare pare pare. Pare che non è vero! Abbracci”Come riporta anche Adnkronos, nei giorni scorsi sui media sarebbe circolata la voce secondo la quale, testualmente: “dopo aver scoperto chi sarebbero stati i nomi con cui avrebbe dovuto condividere il palco dell’Ariston, pare (sottolineiamo pare)avrebbe detto: ‘Io connon ci salgo'”post su InstagramTuttavia, va sottolineato chesarà aper partecipare alla serata delle cover, il 14 febbraio, per duettare con Giorgia sulle note di Skyfall, brano portato al successo da Adele nel 2012 e incluso nella colonna sonora dell’omonimo film di 007.