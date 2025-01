Thesocialpost.it - Ragazza di 15 anni travolta dal pullman in Italia, morta sul colpo: dramma a Cremona

Questa mattina, venerdì 31 gennaio, unadi 15ha tragicamente perso la vita a seguito di un incidente con un autobus carico di studenti mentre si dirigeva a scuola.L’incidente si è verificato in via Dante, a, poco prima delle otto. Stando a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), i soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo dell’incidente alle 7:40, intervenendo con un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. In contemporanea, sono stati allertati anche la questura die il comando provinciale dei vigili del fuoco, che hanno collaborato con la Polizia locale per gestire il traffico.Dalle prime ricostruzioni sembra che lastesse attraversando la strada in prossimità del semaforo quando è stata investita da un autobus extraurbano pieno di studenti.