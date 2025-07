Pagamento Naspi ad agosto 2025, quando arriva: ecco le date. I pagamenti dell’ indennità di disoccupazione NASpI è previsto il 15 agosto  per chi già percepisce il sussidio. Le date di erogazione sono variabili e, come ogni mese, dipendono dal momento in cui l’interessato ha presentato la domanda. Aumenti NASpI 2025 Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore alcune novità : Gli importi subiranno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pagamento Naspi a luglio 2025, quando arriva: ecco le date