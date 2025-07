Mette 11 computer nel carrello e prova a uscire senza pagare | arrestato al centro commerciale di Cantù

È successo tutto poco dopo le 12:30 di lunedì 28 luglio 2025, in un centro commerciale di Cantù. Un giovane ladro, 19enne di nazionalità rumena e già noto alle forze dell’ordine con vari alias, ha cercato di rubare undici personal computer portatili, per un valore complessivo di circa 7.000 euro. 🔗 Leggi su Quicomo.it

