Il milanismo il Villarreal Allegri e Modric | Milan Gabbia dice tutto

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il milanismo, il Villarreal, Allegri e Modric: Milan, Gabbia dice tutto

In questa notizia si parla di: milan - gabbia - milanismo - villarreal

Milan, sale l’allerta diffidati: Gabbia a un passo dalla squalifica - Al termine del match di Genoa-Milan, il difensore centrale Matteo Gabbia è stato sanzionato con un cartellino giallo: entra in diffida

Bologna-Milan, "Gabbia non sa chi è": imbarazzo in diretta - L'angolo della moviola di Mediaset nel dopo partita di Bologna-Milan regala momenti di un certo imbarazzo.

Tuttosport – Allegri con Ricci e Gabbia: parte il Milan all’italiana - 2025-07-05 12:15:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: MILANO – Allenatore italiano (per altro il più titolato al via della prossima Serie A); primo acquisto ufficiale, un giocatore italiano (nel giro della nazionale); primo calciatore a presentarsi ai test per la nuova annata sportiva, ancora italiano.

Gabbia:"Milan, torniamo in CL. Allegri e Modric..." Le dichiarazioni -) https://milanworld.net/threads/gabbia-milan-torniamo-in-cl-allegri-e-modric.153085… #Milan #Gabbia #Allegri #News Vai su X

Milan, Gabbia simbolo del milanismo: rinnovo sempre più vicino, ora l'Italia e la fascia di capitano; Gabbia alla Gazzetta: L'obiettivo è riportare il Milan in Champions. Allegri ci ha trasmesso gioia e...; Milan, Gabbia simbolo del milanismo: rinnovo sempre più vicino, ora l'Italia e la fascia di capitano.

L'agente di Gabbia tuona: "Ad altri danno subito la ... - Sportmediaset - In un Milan già alle prese con diversi problemi, in campo e in società, non sono passate inosservate le dichiarazioni di Tullio Tinti, agente di Matteo Gabbia. Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Milan, nessun indennizzo al Villarreal per Gabbia - è praticamente tutto fatto per il rientro dal prestito di Matteo Gabbia dal Villarreal al Milan. Da calciomercato.com