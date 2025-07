Tuffi la Cina vince anche il sincro femminile dai tre metri Ottimo quinto posto per Pellacani Pizzini

La Cina conquista la sesta medaglia d’oro dei Mondiali di tuffi a Singapore. Chen Yiwen e Chen Jia si sono imposte nel sincro femminile dai tre metri, dominando la gara essendo l’unica coppia sopra i 300 punti (325.20). Le cinesi hanno sempre gestito l’ampio vantaggio, soprattutto con un doppio e mezzo ritornato carpiato da 77.40. Medaglia d’argento per le britanniche Yasmin HarperScarlett Mew Jensen, strepitose a chiudere con il punteggio complessivo di 298.35, soprattutto con un doppio e mezzo avanti con un avvitamento e mezzo da 68.40 e poi con un triplo e mezzo avanti carpiato finale da 69. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, la Cina vince anche il sincro femminile dai tre metri. Ottimo quinto posto per Pellacani/Pizzini

